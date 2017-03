All Eyez on Me: un nuovo trailer del film sulla vita di Tupac Shakur

La Summit Entertainment, in collaborazione con Morgan Creek e Code Black Films, ha diffuso un nuovo trailer del film All Eyez on Me, dedicato alla vita di Tupac Shakur e in arrivo nelle sale americane il 16 giugno.

Nel ruolo del rapper c'è Demetrius Shipp Jr., mentre Danai Gurira interpreta Afeni Shakur, la madre dell'artista.

Sul grande schermo si assisterà alla sua ascesa verso il successo come artista hip hop e attore, il periodo trascorso in prigione e la sua collaborazione con la Death Row Records. Il titolo è tratto dal quarto album di Tupac, presentato all'inizio del 1996.

Fanno parte del cast anche Lauren Cohan, Kat Graham e Jamie Hector.

