Alita: Battle Angel, Michelle Rodriguez nel cast del film

Le riprese di Alita: Battle Angel si sono concluse da pochi giorni ma, solo ora, è emersa la notizia che Michelle Rodriguez farà parte del cast dell'adattamento del famoso manga di Yukito Kishiro diretto dal regista Robert Rodriguez e prodotto da James Cameron.

Il ruolo affidato alla star è quello di Gelda che, nei fumetti, era una guerriera cyborg.

Il lungometraggio è ambientato nel ventiseiesimo secolo e racconta la storia di Alita, una cyborg che soffre di memoria e viene salvata dalla distruzione da Dyson.

Alita, dopo essere stata ricostruita, ricorda solo la sua preparazione in un'arte marziale letale e diventa una spietata cacciatrice guerriera, cercando ed eliminando dei viziosi criminali.

Fanno parte del cast anche Christoph Waltz in quello del Doctor Dyson, Ed Skrein che sarà il villain Zapan, Lana Condor che interpreterà la teenager Koyomi, Jennifer Connelly che sarà una villain, e Jackie Earle Haley in una parte non specificata.

