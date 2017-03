Alien: Ridley Scott pronto a tornare sul set nel 2018

Ridley Scott sembra aver già completato il lavoro sulla sceneggiatura del terzo film inedito ambientato nel mondo di Alien, dopo Prometheus e Alien: Covenant , le cui riprese potrebbero iniziare nel 2018.

Il filmmaker ha infatti dichiarato al The Sydney Morning Herald: "Si deve presupporre un certo successo e in base a quello è meglio essere pronti. Non si vuole una pausa di due anni. Quindi sarò pronto a tornare sul set il prossimo anno".

Scott sembra inoltre convinto che la storia potrà proseguire a lungo, forse oltre i quattro lungometraggi già pianificati: "Se si vuole realmente un franchise, posso sfornarne altri sei. Non chiuderò di nuovo, assolutamente no".

Fanno parte del cast di Alien: Covenant Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Billy Crudup e Noomi Rapace. Il sequel di Prometheus è diretto ancora una volta da Ridley Scott ed è atteso nelle sale l'11 maggio 2017.

