Alien: Covenant - Svelato il prologo del film! (VIDEO)

A sorpresa 20th Century Fox ha diffuso in rete l'incipit dell'atteso Alien: Covenant! Il prologo ci permette di fare la conoscenza della crew in missione intenta a consumare l'ultimo pasto insieme prima di entrare nel criosonno. La scena si svolge a bordo della Covenant, nave spaziale che ha lo scopo di colonizzare l'universo alla ricerca di un remoto pianeta in cui impiantare un nuovo tipo di insediamento umano. La crew è composta da coppie e dall'androide Walter.

Il prologo di Alien: Covenant è stato concepito da Ridley Scott e 3AM, diretto da Luke Scott e prodotto da RSA Films.

Nel cast di Alien: Covenant troviamo Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Billy Crudup e Noomi Rapace. Il sequel di Prometheus, diretto ancora una volta da Ridley Scott, è atteso nelle sale l'11 maggio 2017.

