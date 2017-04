Alien: Covenant, Ridley Scott: "Alien 5 di Neill Blomkamp non si farà mai"

Ridley Scott, in arrivo nelle sale con l'atteso Alien: Covenant , ha affermato che Alien 5, ideato da Neill Blomkamp, non vedrà mai la luce. Il regista sudafricano, diventato noto grazie a District 9, aveva annunciato un reboot della saga di Ellen Ripley, con Sigourney Weaver nuovamente protagonista. Essenzialmente, il film di Blomkamp avrebbe annullato gli eventi di Alien 3 e Alien: La clonazione e avrebbe chiuso diversamente la storia di Ripley. Il progetto catturò anche l'attenzione e l'entusiasmo di James Cameron, regista di Aliens - Scontro finale, ma oggi Ridley Scott ha messo un freno al reboot, in qualità di produttore:

"Non penso che si farà mai. Non ci è mai arrivata una sceneggiatura, solo un'idea di una dozzina di pagine. Io ero coinvolto come produttore ma il progetto non è andato avanti perché la Fox ha abbandonato l'idea. Per quanto mi riguarda, poi, avevo fatto Prometheus e stavo lavorando su Alien: Covenant."

Scott ha anche annunciato che è già pronta una sceneggiatura per il sequel di Alien: Covenant, al momento intitolato Alien: Awakening, che entrerà in pre-produzione nel 2018. Distribuito nelle sale italiane l'11 maggio, Covenant si ricollega direttamente all'originale Alien. Mentre è in viaggio in direzione di un remoto pianeta sull'altro lato della galassia, l'equipaggio della nave colonia Covenant scopre che quello che ritengono essere un paradiso lontano, in realtà è un luogo oscuro e minaccioso. L'unico abitante del pianeta è il droide David, sopravvissuto alla spedizione Prometheus. Fanno parte del cast dell'atteso lungometraggio sci-fi Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Billy Crudup e Noomi Rapace.

