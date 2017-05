Alien: Covenant, nuove immagini del set nello spot dello speciale HBO

Il 10 maggio andrà in onda sulla HBO uno speciale dedicato al film Alien: Covenant , diretto dal regista Ridley Scott.

Nel nuovo video promozionale dell'evento si possono vedere delle immagini girate sul set, scoprendo così qualche segreto del dietro le quinte del sequel di Prometheus.

Fanno parte del cast dell'atteso lungometraggio sci-fi Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Billy Crudup e Noomi Rapace.

Il nuovo capitolo della saga arriverà nelle sale italiane l'11 maggio.

La sinossi ufficiale anticipa:

Mentre è in viaggio in direzione di un remoto pianeta sull'altro lato della galassia, l'equipaggio della nave colonia Covenant scopre che quello che ritengono essere un paradiso lontano, in realtà è un luogo oscuro e minaccioso. L'unico abitante del pianeta è il droide David, sopravvissuto alla spedizione Prometheus.

