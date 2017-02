Alien: Covenant, nella nuova foto dal set appare anche James Franco

La 20th Century Fox ha condiviso online una foto che ritrae insieme tutti i membri del cast di Alien: Covenant , il film diretto da Ridley Scott che proseguirà la storia iniziata in Prometheus.

Nello scatto si vede, per la prima volta, James Franco nel ruolo del Capitano Branson.

Domani, inoltre, FX trasmetterà uno sneak peek dell'atteso lungometraggio durante la messa in onda del nuovo episodio della serie Legion.

Ecco l'immagine:

Il film racconta l'arrivo dell'equipaggio della nave-colonia Covenant sul misterioso pianeta abitato dal "synthetic" David, unico sopravvissuto della spedizione "Prometheus" ed interpretato ancora una volta da Michael Fassbender.

Leggi anche: Alien, 10 cose che (forse) non sapete sul franchise fantahorror

Oltre a Fassbender fanno parte del cast James Franco, Katherine Waterston, Billy Crudup e Noomi Rapace. Il sequel di Prometheus è diretto ancora una volta da Ridley Scott ed è atteso nelle sale a Maggio 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Alien: Covenant, nella nuova foto dal set appare...