Alien: Covenant, nel prologo si scopre quanto accaduto a David ed Elizabeth

La 20th Century Fox ha diffuso un nuovo prologo del film Alien: Covenant , in cui si vede quello che è accaduto a David e alla dottoressa Elizabeth Shaw dopo gli eventi mostrati in Prometheus, quando la missione per andare alla ricerca dei creatori dell'umanità ha avuto dei risultati mortali.

La voce narrante è quella di David che spiega come è stata Elizabeth a ripararlo, prima che il droide si ritrovasse ancora una volta solo ad attendere.

Diffuso online anche un breve assaggio dello speciale dedicato al lungometraggio diretto da Ridley Scott che andrà in onda sulla HBO il 10 maggio.

Il film si ricollega direttamente all'originale Alien. Mentre è in viaggio in direzione di un remoto pianeta sull'altro lato della galassia, l'equipaggio della nave colonia Covenant scopre che quello che ritengono essere un paradiso lontano, in realtà è un luogo oscuro e minaccioso. L'unico abitante del pianeta è il droide David, sopravvissuto alla spedizione Prometheus.

Fanno parte del cast dell'atteso lungometraggio sci-fi Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Billy Crudup e Noomi Rapace.

Il nuovo capitolo della saga, in arrivo nelle sale italiane l'11 maggio, è diretto ancora una volta da Ridley Scott.

