Alien: Covenant: in arrivo una spaventosa esperienza in realtà virtuale ispirata al film

Alien: Covenant darà vita a un'esperienza in realtà virtuale realizzata grazie alla collaborazione tra Fox Innovation Lab e il regista Ridley Scott.

Il progetto sarà disponibile, a pagamento, sulle principali piattaforme in occasione dell'arrivo del film nelle sale, quindi intorno al mese di maggio.

L'esperienza sarà un viaggio terrificante che condurrà nelle profondità dell'universo di Alien. Secondo il comunicato ufficiale, si scoprirà il vero significato del terrore durante l'esplorazione di spaventosi ambienti alieni, dando vita a una storia in cui ogni decisione potrebbe significare vita o morte.

La regia dell'esperienza in realtà virtuale sarà firmata da David Karlak.

Nel lungometraggio distribuito nei cinema italiani il 19 maggio, a fianco dell'attore Michael Fassbender che sarà per la seconda volta il droide David, nel cast ci saranno Katherine Waterston, Demián Bichir, Jussie Smollett, Danny McBride, Billy Crudup, James Franco e Noomi Rapace.

