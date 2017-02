Alien: Covenant, i protagonisti arrivano su un nuovo pianeta nella nuova foto

Dopo il prologo di quattro minuti, la 20th Century Fox ha diffuso una nuova immagine del film Alien: Covenant, in cui si vede l'equipaggio arrivare su un pianeta remoto che, però, non è la destinazione prevista.

L'attore Michael Fassbender ha infatti confermato che si tratterà di una deviazione compiuta dai protagonisti: "Quello che rende grandiosa questa storia è che i personaggi sono così diversi. Non stanno semplicemente riempendo una nave spaziale, i personaggi ci hanno pensato. Si rifà a quei personaggi davvero fantastici dell'Alien originale, in cui c'erano dei rapporti grandiosi oltre a mostrare l'alieno".

Nel cast di Alien: Covenant troviamo Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Billy Crudup e Noomi Rapace. Il sequel di Prometheus, diretto ancora una volta da Ridley Scott, è atteso nelle sale l'11 maggio 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Alien: Covenant, i protagonisti arrivano su un...