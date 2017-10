Alexandra Daddario sarà la star del thriller I Am Not a Bird

Alexandra Daddario, pochi mesi fa nella sale con Baywatch, sarà la protagonista del thriller I Am Not a Bird che verrà diretto dal regista William Olsson.

Il progetto è tratto dal romanzo di Catherine Hanrahan intitolato Lost Girls and Love Hotels e l'autrice si occuperà in prima persona dell'adattamento per il grande schermo.

La storia ha come protagonista Margaret, una giovane che sta per perdersi nella vita notturna di Tokyo. Tormentata dai ricordi della pazzia in cui era caduto suo fratello gemello, la ragazza sembra avvicinarsi troppo al pericolo, in particolare quando si innamora di Kazu, un affascinante gangster giapponese. La giovane sembra avere una possibilità di redenzione ma dovrà correre contro il tempo per salvare la sua vita e la sua sanità mentale quando in città entra in scena un pericoloso killer.

