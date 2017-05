Alexander Skarsgard e Jesse Eisenberg star di The Hummingbird Project

Gli attori Jesse Eisenberg e Alexander Skarsgård saranno i protagonisti del film The Hummingbird Project, diretto da Kim Nguyen. Le riprese inizieranno nel mese di ottobre a Montreal, mentre a Cannes il progetto verrà presentato ufficialmente ai potenziali distributori.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Nguyen che si occuperà anche della produzione insieme a Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger.

Le due star interpreteranno due trader coinvolti in attività in cui il successo si misura in nanosecondi. Il loro sogno è costruire un cavo in fibra ottica tra il Kansas e il New Jersey, progetto che farebbe potenzialmente guadagnare milioni di dollari. I due dovranno però scontrarsi però con il loro vecchio capo, un trader psicopatico che non si fermerà di fronte a nulla pur di vederli fallire.

Il regista ha spiegato: "Questo è un film che parla del nostro sistema finanziario, ma nella sua essenza è un'avventura con un cuore e un'anima. Quando ho iniziato a scrivere la storia ho pensato immediatamente che aveva una trama davvero bella e che ci fosse uno scopo genuino per portarla sul grande schermo. Jesse e Alexander sono il duo ideale per questo progetto, non potrei essere più eletrizzato".

