Alex & Co: il trailer della terza stagione, in onda dal 21 gennaio

Andrà in onda a partire dal 21 gennaio su Disney Channel la terza stagione della serie Alex & Co, lo show molto amato dagli spettatori più giovani.

Nell'attesa della visione delle puntate inedite, i fan potranno partecipare fino al 20 gennaio al concorso Superfan che mette in palio un invito per sette persone a un evento esclusivo alla presenza del cast.

Il trailer della terza stagione anticipa qualche dettaglio sugli eventi mostrati nei prossimi episodi:

Diffuse online anche due featurette dedicate ai personaggi al centro della storia:

La sinossi ufficiale della terza stagione:

Alex, Nicole, Sam, Christian e Emma sono di nuovo tutti insieme per iniziare il terzo anno di liceo e una nuova avventura musicale. Ma dall'anno scorso, molte cose sono cambiate. Dopo la vittoria a 'The Talent', Nicole, confusa e incerta su quale sia la sua strada, prende una decisione importante grazie all'aiuto di una vecchia amica, e riesce finalmente a trovare sè stessa. Il resto della band è pronto ad incidere il loro primo disco, quando Emma si ritrova improvvisamente a dover affrontare una situazione difficile. Per un periodo dovrà stare lontana dai suoi amici e dal suo amato Christian, e dovrà far fronte alla paura di non poter più realizzare il suo sogno: diventare una cantante. Nel frattempo in classe arriva una nuova compagna, Clio, una ragazza scontrosa e diffidente, alla quale Alex finirà per avvicinarsi. Cliò che Alex non sa è che Clio nasconde un grande segreto... E proprio quando le cose iniziano ad andare per il verso giusto, un cantante misterioso che spopola sul web porta scompiglio nella vita di Alex e di Nicole. Attraverso le tante avventure che vivranno, i cinque amici dovranno affrontare le loro più grandi paure per trovare la propria strada, senza compromessi nè scorciatoie. Ancora una volta impareranno che diventare grandi significa prendere decisioni difficili, ma grazie alla loro amicizia nessun ostacolo sarà insuperabile.

