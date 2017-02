Alessandro Borghi, la star di Suburra a Berlino con un nuovo look (FOTO)

Erika Sciamanna

Per la ventesima edizione dell'European Shooting Stars una giuria di esperti dell'industria cinematografica ha selezionato 10 attori di talento in lizza per l'European Shooting Stars award; tra i selezionati anche il nostro Alessandro Borghi con la sua interpretazione in Non essere cattivo, ultimo film dello scomparso regista Claudio Caligari. Borghi anche questa volta ha stupito tutti con un look decisamente particolare presentandosi con i capelli biondi, suscitando in tutti le più disparate congetture sui suoi lavori futuri considerando che non è nuovo ai cambi di stile in queste occasioni (a Venezia si presentò con una chioma folta e lunghissima.) Sul tappeto rosso è apparso sorridente ed elegantissimo posando con piacere per i fotografi, non solo italiani, che lo chiamavano a gran voce.

Sul red carpet, ovviamente, anche gli altri talentuosi attori scelti : Louis Hofmann, Maruša Majer, Tudor Aaron Istodor, Victória Guerra, Zofia Wichłacz, Elina Vaska, Esben Smed Jensen, Hannah Hoekstra e Karin Franz Körlof, tutti infreddoliti ma sorridenti davanti ai flash dei fotografi ed i fan.

