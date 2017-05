Alcolista, il thriller diretto da Lucas Pavetto uscirà in Italia il 18 maggio

Patrizio Marino

Alcolista, opera seconda del talentuoso regista italo-argentino Lucas Pavetto uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 maggio. Il film, girato interamente a New York con una produzione tutta italiana, la Dea Film, vede tra i protagonisti Bret Roberts, Gabriella Wright, Tania Bambaci, Bill Moseley e Carl Wharton.

Il film, seguendo l'impianto narrativo tipicamente thriller, racconta la storia di un uomo solo, senz'altra compagnia che le bottiglie di alcolici sparse per casa, passa le giornate a progettare l'omicidio del suo vicino di casa. L'incontro con Claire, un'assistente sociale, lo aiuterà a chiarire le ragioni di questo piano e a cacciare via i demoni che assillano la sua vita. O forse no?

Dopo aver partecipato a vari Festival internazionali (Buffalo International Film Festival, Crystal Palace International Film Festival, Fano International Film Festival, Festival Intenacional de Torremolinos, Sydney Indie Film festival), Alcolista arriva in Italia distribuito dalla WEST 46th FILMS, giovane società di produzione e distribuzione attiva a Roma e New York, che intende promuovere e riportare nel nostro Paese artisti che lavorano in America, investendo e scommettendo con coraggio sul cinema indipendente.

