Aladdin: attori medio orientali per il film diretto da Guy Ritchie

La Disney è al lavoro sui suoi prossimi progetti live action ed è alla ricerca degli interpreti più adatti a un ruolo da protagonista in Aladdin, il film che verrà diretto da Guy Ritchie.

Un annuncio svela ora che lo studio è alla ricerca di attori e attrici di origine medio orientale, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, e in grado di cantare e ballare.

Le riprese del film inizieranno a luglio e proseguiranno fino al 2018, nel Regno Unito.

Il cast sarà inoltre impegnato nelle prove a partire dall'aprile 2017.

Alright kids, if you know someone who fits this, you better share this with them. Submit asap. Good luck my babies pic.twitter.com/PLP37ritcV