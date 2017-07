Al Pacino nei panni di Joe Paterno nella prima immagine del film HBO

La HBO ha diffuso la prima immagine di Al Pacino nei panni di Joe Paterno nel nuovo film per la televisione diretto da Barry Levinson (Sleepers, Good morning, Vietnam).

La star interpreterà il famoso allenatore di football coinvolto in uno scandalo sessuale che ha visto al centro il suo assistente Jerry Sandusky. Gli eventi obbligheranno l'uomo a mettere in discussione il proprio lavoro e interrogarsi sui problemi delle istituzioni universitarie. Paterno è stato l'allenatore del team del college della Penn State dal 1966 al 2011, anno in cui è stato licenziato a causa dello scandalo. Sandusky, impegnato con il team dal 1969 al 1999, è stato arrestato e accusato di abusi sessuali dai giovani che ha allenato dal 1994 al 2009. Nel 2012 è stato considerato colpevole e condannato a 60 anni di prigione. Paterno è invece morto nel 2012 a causa delle complicazioni causate da un cancro ai polmoni, due mesi dopo essere stato licenziato.

La sceneggiatura è stata scritta da Debora Cahn, John C. Richards e David McKenna. Barry Levinson, che ha vinto un Oscar per la regia di Rain man - l'uomo della pioggia, ha ricevuto altre cinque nomination e ha già lavorato con Pacino in You don't Know Jack e The Humbling.

