Akira: Jordan Peele sarà il regista del film?

Potrebbe essere Jordan Peele il regista del film Akira, prodotto dalla Warner Bros. Pictures, e tratto dal manga di Katsuhiro Otomo.

Il filmmaker ha realizzato da poco Scappa - Get Out, il thriller che ha guadagnato quasi a sorpresa oltre 156 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nel 2015 Marco J. Ramirez era stato scelto per scrivere la sceneggiatura, tuttavia per ora non è ancora stato scelto un regista.

Secondo quanto riportano le indiscrezioni di alcuni siti internet, Peele potrebbe inoltre essere tra i candidati alla regia di The Flash, rimasto senza regista dopo l'addio al progetto di Rick Famuyiwa.

La storia di Akira è ambientata in un futuro distopico nella Tokyo del 21° secolo, nota ora come Neo-Tokyo. La città è stata ricostruita dopo essere stata rasa al suolo da una catastrofica esplosione che ha ucciso milioni di persone. Due ragazzi di strada, Tetsuo e Kaneda, si ritrovano coinvolti nella missione di un'agenzia governativa top-secret che ha il compito di monitorare e catturare i bambini dotati di abilità psichiche. Tetsuo comincia a sviluppare poteri psichici quando viene a contatto con uno di questi bambini, perciò l'agenzia inizia a dargli la caccia perché crede che i poteri del ragazzo cancelleranno l'intera città.

Tra i produttori ci sono Andrew Lazar e Leonardo DiCaprio tramite la sua Appian Way.

