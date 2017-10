Agents of S.H.I.E.L.D.: svelata la premiere della stagione 5!

Il New York Comic Con ha ospitato un interessante panel dedicato alla serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. nel corso del quale è stata svelata la release della quinta stagione. Lo show amato dal pubblico farà ritorno su ABC il 1 dicembre con una premiere speciale di due ore per poi riprendere con regolarità l'8 dicembre.

In più è stata annunciata la notizia della promozione di Natalia Cordova-Buckley a regular. Natalia si è unita al cast nella terza stagione nel ruolo di Elena "Yo-Yo" Rodriguez, cittadina colombiana che è stata esposta a Terrigenesis acquisendo l'abilità di viaggiare a velocità sovrumana per la durata di un singolo battito prima di fare ritorno nel luogo di partenza. Natalia è apparsa, inoltre, nella serie digitale Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot.

"Siamo orgogliosi che Agents of S.H.I.E.L.D. abbia avuto una crescita creativa stagione dopo stagione. La serie è una top performer per noi, vista la crescita degli spettatori" ha dichiarato Channing Dungey, presidente di ABC Entertainment. "La quinta stagione è la più forte finora e non vediamo l'ora che i fan la vedano."

La scorsa stagione l'Agente Coulson e il suo team hanno salvato il mondo con l'aiuto di Ghost Rider. In un raro momento di libertà la serata di festeggiamenti del team è stata interrotta da un uomo misterioso e da una squadra speciale che ha fatto irruzione. Nel finale abbiamo visto Coulson a bordo di una nave spaziale nello spazio profondo! Come proseguirà l'avventura?

