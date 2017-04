Agents of S.H.I.E.L.D.: Madame Hydra in arrivo nello show!

ABC e Marvel hanno anticipato il nuovo episodio della serie Agents of S.H.I.E.L.D. al WonderCon di Anaheim, California. L'episodio ha rivelato che Mallory Jansen interpreterà Madame Hydra (alias Viper). Per l'attrice è il terzo ruolo nella serie Marvel avendo interpretato in precedenza il Life Model Decoy Aida e la persona reale su cui l'androide è basato, Agnes Kitsworth.

"Dal momento che stiamo riportando Hydra nello show, abbiamo pensano di usare una presenza già nota" hanno spiegato i produttori esecutivi della serie. "Madame Hydra è una villain che possiede la combinazione perfetta di forza, sensualità e sa come intimorire. Abbiamo affidato numerose sfide a Mallory e lei si è sempre dimostrata all'altezza. Non vediamo l'ora di vederla nel ruolo di Madame Hydra."

This is no #AprilFoolsDay prank.

Enter the Framework when #AgentsofSHIELD returns Tuesday at 10|9c on ABC! pic.twitter.com/GbiKpSz9ly