Agents of S.H.I.E.L.D.: il Ghost Rider di Johnny Blaze non tornerà

Agents of S.H.I.E.L.D. ha abbandonato la storyline di Ghost Rider per concentrarsi su altro, ma anche se in futuro assisteremo al ritorno di Robbie Reyes (Gabriel Luna) resta aperta la questione di colui che sospettiamo essere Johnny Blaze. Purtroppo i produttori dello show hanno messo in chiaro che non lo rivedremo più perché solo una persona alla volta può essere Ghost Rider.

Per adesso non è mai stato confermato che il feroce "Good Samaritan" capace di trasferire la sua maledizione su Robbie Reyes fosse Johnny Blaze, sebbene gli indizi portino proprio in quella direzione. I produttori di Agents of S.H.I.E.L.D. hanno però messo in chiaro che il personaggio misterioso non è più un Ghost Rider e quindi non avrà alcun ruolo nella storia:

"C'è un tradizione nei fumetti per cui vi sono più Ghost Riders, ma la maledizione si trasmette da uno all'altro. The Spirit of Vengeance passa da persona a persona. Nel rispetto dei fumetti, anche noi volevamo mostrare questo aspetto. Abbiamo suggerito la possibile identità di colui che trasmette la maledizione, questo era il nostro unico scopo".

Vista la popolarità del Ghost Rider di Gabriel Luna è possibile un suo futuro ritorno, ma la quarta stagione non avrà certo tempo e spazio per concentrarsi su altri Rider. Marvel potrebbe avere altri piani per Johnny Blaze, ma questi li scopriremo più avanti.

