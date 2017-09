AFMV - Addio Fottuti Musi Verdi, i The Jackal vanno nello spazio nel nuovo trailer

I The Jackal debutteranno sul grande schermo con il film AFMV - Addio fottuti musi verdi in cui si assiste a quello che accade a un grafico, in cerca di lavoro, quando il suo curriculum viene inviato nello spazio, situazione che dà il via a una serie di eventi esilaranti e surreali.

Il lungometraggio, prodotto da Cattleya e Rai Cinema arriverà nelle sale italiane il 9 novembre ed è diretto da Francesco Ebbasta.

La sceneggiatura è stata firmata da Valerio Cilio, Marco Sani, Fausto Rio e Francesco Ebbasta.

Ecco il divertente trailer:

Home News AFMV - Addio Fottuti Musi Verdi, i The Jackal...