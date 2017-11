Addio Brad Bufanda, morto suicida uno dei volti di Veronica Mars

Brad Bufanda, conosciuto soprattutto per il suo ruolo di Felix Toombs nella serie tv Veronica Mars, si è tolto la vita qualche giorno fa. Una collaboratrice dell'attore, Kirsten Solem, ha dichiarato a THR:

"Siamo completamente devastati perché era un attore talentuoso e un essere umano splendido. Stava tornando in carreggiata avendo appena finito due film, siamo shockati e distrutti dalla sua morte."

Il corpo di Brad è stato ritrovato nella notte del 1 novembre, dopo un salto dal palazzo dove abitava a Los Angeles, le autorità sono state avvertite da un senza tetto che ha visto la scena e hanno ritrovato a casa dell'attore un biglietto d'addio. Negli ultimi anni Bufanda ha pubblicato diversi contenuti inquietanti sui suoi canali social, nel 2012 ha postato una foto del suo corpo molto magro - tanto da far vedere le costole - con il commento "Troppo bello per Hollywood", e la dichiarazione di voler diventare come Christian Bale ne L'uomo senza sonno. In seguito ha pubblicato una foto di due assegni ricevuti per i suoi lavori per un totale di 40 dollari, con la scritta "Fuck Hollywood".

