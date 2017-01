Addio al comico toscano Niki Giustini

Il mondo dello spettacolo toscano è in lutto. Niki Giustini non ce l'ha fatta. Il comico di Venice fresca si è spento questa mattina all'ospedale di Cisanello, Pisa, all'età di 52 anni. Giustini era ricoverato da inizio dicembre a Cisanello in seguito a un malore.

Tra i primi a ricordare l'amico, Leonardo Pieraccioni ha postato un commosso saluto sulla sua pagina Facebook ufficiale, seguito da Giorgio Panariello.

Cinquantadue anni, nato a Waterford in Irlanda, ma di famiglia toscana, Niki Giustini aveva esordito nel mondo del cabaret toscano con Vernice Fresca" per poi partecipare a programmi quali Stasera mi butto, Ricomincio da due e Aria Fresca, spesso in coppia con il collega Graziano Salvadori.

Nel 2000 Niki Giustini ha esordito sul grande schermo con La vita è un gioco, ma il vero battesimo arriva nel 2009 con Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati. Tra le pellicole a cui ha partecipato figurano anche Io & Marilyn di Pieraccioni e Sarebbe stato facile.

