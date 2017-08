Addio a Robert Hardy, interprete di Cornelius Fudge nei film di Harry Potter

L'attore Robert Hardy, famoso per aver recitato nella serie della BBC All Creatures Great and Small e nei film di Harry Potter, è morto all'età di 91 anni.

La star ha avuto una carriera lunga oltre 70 anni e ha interpretato Winston Churchill in ben sei progetti per il piccolo schermo.

Tra i suoi ruoli più famosi quelli del veterinario Siegfried Farnon nell'adattamento dei romanzi scritti da James Herriot prodotto dalla BBC. Nel 2002 Hardy ha poi interpretato il Ministro della Magia Cornelius Fuge nel film Harry Potter e la camera dei segreti, riprendendo poi il proprio ruolo in altri tre lungometraggi del franchise.

L'attore era nato nel 1925 a Cheltenham, in Inghilterra, e aveva studiato a Oxford insieme a Richard Burton, di cui è stato grandissimo amico, assistendo alle lezioni di J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Nel 1949 Robert Hardy ha iniziato a recitare a teatro, debuttando successivamente al cinema con Inferno sul fondo. Nel 1965 ha collaborato con Burton in occasione del film La spia che venne dal freddo.

