Addio a John Heard, il papà di "Mamma ho perso l'aereo"

L'attore John Heard, celebre per aver interpretato il padre di Macaulay Culkin nella commedia cult Mamma, ho perso l'aereo si è spento oggi. La notizia è stata confermata dall'ufficio del coroner di Santa Clara, in California. Sembra che Heard sia stato trovato privo di vita in una stanza d'albergo, ma al momento in cui scriviamo non sono state rese note le cause della sua morte.

Guarda il video: In memoriam: l'ultimo saluto ai personaggi che ci hanno lasciato nel 2016 (VIDEO)

Heard aveva 72 anni ed era apparso in tantissimi film e serie televisive, tra cui Big, Il rapporto Pelican, Miami Vice, Modern Family e tanti altri titoli. Per la sua interpretazione del detective Makazian ne I Soprano aveva ottenuto una candidatura agli Emmy nel '99. Più recentemente era apparso in Outsiders e nel reboot di MacGyver.

Home News Addio a John Heard, il papà di "Mamma ho perso...