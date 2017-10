Addio a Jean Rochefort

L'attore francese Jean Rochefort è scomparso la scorsa notte all'età di 87 anni. L'icona del cinema francese era celebre per aver imposto il suo look dandy e la sua sottile ironia nelle numerose pellicole da lui interpretate.

Con oltre 120 film all'attivo, Rochefort ha recitato in classici, film d'autore, ma anche pellicole largamente popolari. Dopo aver inaugurato la carriera con ruoli secondari, debuttando nel 1955 nel dimenticato Meeting in Paris di Georges Lampin, Jean Rochefort ha recitato nel romance Angelica, primo capitolo di una fortunata saga che gli ha dato il successo, ed è stato diretto da autori come Jacques Deray e Danis Tanovic.

Il suo ruolo più celebre resta, però, quello di Don Chisciotte nella prima versione - incompiuta - dell'adattamento di Terry Gilliam la cui catastrofica lavorazione è testimoniata dal documentario Lost in La Mancha.

L'ultima apparizione di Jean Rochefort risale al 2015 nel delicato Florida di Philippe Le Guay.

