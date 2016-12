Addio a George Michael, l'ex-cantante dei Wham!

Il 2016 continua a portarsi via le icone più amate della musica e del cinema. Oggi la famiglia di George Michael ha confermato la scomparsa del cantante, che negli ultimi tempi aveva avuto dei gravi problemi di salute. "Con grande tristezza confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George si è spento serenamente a casa nel periodo di Natale". I membri della famiglia di George hanno chiesto il rispetto della loro privacy in queste circostanze dolorose.

Dopo essere diventato celebre nei primi anni '80 con i Wham! - duo formato da lui e Andrew Ridgeley - il cantante di origine greca intraprese una luminosa carriera da solista costellata da riconoscimenti prestigiosi. Icona pop, gay dichiarato, di Michael ricordiamo brani come I Want Your Sex, Freedom '90 - che ricorderemo soprattutto per il videoclip di David Fincher interpretato da Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford e altre top model - ma anche Careless Whisper, One More Try e Father Figure.

Negli ultimi anni la sua vita era stata segnata da problemi di diversa natura, non ultimi quelli di salute che nel 2011 lo costrinsero ad annullare una serie di concerti.

