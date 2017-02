Addio a Frank Pellegrino Sr, tra gli interpreti di Quei bravi ragazzi e I Soprano

E' morto all'età di 72 anni l'attore Frank Pellegrino, tra i protagonisti della serie I Soprano e del film Quei bravi ragazzi. L'attore era inoltre il proprietario del ristorante Rao's, uno dei locali più famosi di Harlem.

Il suo amico Bo Dietl ha confermato che Frank è morto martedì a causa di un tumore, mentre era ricoverato all'ospedale Memorial Sloan Kettering Hospital di New York.

Pellegrino ha interpretato Frank Cubitoso nella serie I Soprano e Johnny Dio nel film di Martin Scorsese Quei bravi ragazzi, venendo scelto dal regista che era un cliente abituale del suo ristorante, locale usato anche per girare alcune sequenze di The Wolf of Wall Street.

Recentemente Frank era apparso in Odd Mom Out e in Law & Order: Criminal Intent.

