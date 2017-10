Addio a Danielle Darrieux, la regina del cinema francese si è spenta a 100 anni

Ci lascia Danielle Darrieux, diva del cinema francese con oltre 100 film all'attivo nel corso di una carriera durata decenni e decenni. L'attrice e cantante francese, che aveva compiuto 100 anni il 1 maggio, si è spenta nella sua casa di Bois-le-Roi. A confermare la notizia il compagno Jacques Jenvrin.

Nata a Bordeaux nel 1917, Danielle Darrieux ha esordito sul grande schermo all'età di 14 anni in Le Bal di Wilhelm Thiele e Coquecigrole di André Berthomieu. L'attrice si è cimentata dapprima in ruoli comici approdando successivamente a toni più drammatici con opere come Mayerling di Anatole Litvak del 1936 ruolo che le ha permesso di conquistare il premio per la miglior interpretazione della National Board of Review.

Nel corso della sua carriera, la Darrieux ha lavorato con autori come Max Ophüls, Jean Cocteau, Claude Chabrol, Joseph L. Mankiewicz, Jacques Demy, André Téchiné, Anne Fontaine e François Ozon che l'ha diretta nel corale 8 donne e un mistero.

100 ans de beauté. 1 siècle de classe. 36524 jours de talent. Adieu #DanielleDarrieux, à qui les actrices d'aujourd'hui doivent tant. pic.twitter.com/perIKaetW0 — UniFrance (@uniFrance) 19 ottobre 2017

Mourning the passing of #DanielleDarrieux, AKA the #Divine, at the age of 100, immense icon of modernity in acting, precursor of BB & Jeanne pic.twitter.com/JZ3ia6JOkG — UniFrance (@uniFrance) 19 ottobre 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Addio a Danielle Darrieux, la regina del cinema...