Addio a Barbara Tarbuck, nel cast di American Horror Story

L'attrice Barbara Tarbuck è morta lunedì nella sua casa di Los Angeles, a causa della malattia degenerativa chiamata Creutzfeldt-Jakob. L'annuncio è stato fatto dalla figlia Jennifer Lane Connolly, una produttrice cinematografica.

Barbara è diventata famosa per aver interpretato la madre di Ingo Rademacher in General Hospital dal 1996 al 2010 ed è poi apparsa in American Horror Story: Asylum con la parte di Claudia, la madre superiora del convento in cui suor Jude ha preso i voti.

Negli anni '80 l'attrice aveva inoltre recitato in Santa Barbara e nella soap Falcon Crest, mentre recentemente sul piccolo schermo era apparsa in Nip/Tuck, Glee e Mad Men.

Tra i film interpretati si ricordano Il grande imbroglio diretto da John Cassavetes, Legame mortale e A testa alta.

La sua carriera è stata caratterizzata anche da molti impegni a Broadway con spettacoli come Brighton Beach Memoirs di Neil Simon e Stopping By.

Barbara, nel corso degli anni, aveva anche insegnato recitazione alla UCLA.

