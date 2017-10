Aaron e Sam Taylor-Johnson adatteranno "In un milione di piccoli pezzi"

Nuovo progetto in vista per la regista Sam Taylor-Johnson e il marito Aaron Taylor-Johnson. I due hanno deciso di portare sul grande schermo il memoir di James Frey del 2003 In un milione di piccoli pezzi, esordio dello scrittore.

Il romanzo, il cui titolo originale è A Million Little Pieces, è il racconto parzialmente autobiografico della dipendenza dalla droga e dall'alcool dell'autore. L'opera è divenuta celebre quando, nel 2006, il sito web The Smoking Gun presentò delle prove che dimostravano come buona parte degli eventi narrati nel libro - fedina penale di Frey inclusa - fossero falsi. Frey andò ospite nello show di Oprah Winfrey e ammise di aver inventato buona parte dei fatti. Warner Bros. era intenzionata ad adattare il libro, ma dopo l'ammissione di Frey si ritirò dal progetto.

Questo, per i coniugi Johnson, potrebbe diventare il primo progetto comune fin dai tempi di Nowhere Boy, film sul set del quale i due si conobbero e si innamorarono. Al di là della natura problematica della storia, i due sarebbero interessati a tradurre in immagini il cuore del memoir incentrato su un uomo che combatte la dipendenza e i propri demoni.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Aaron e Sam Taylor-Johnson adatteranno "In un...