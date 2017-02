Aaron Paul: "Una volta mi sono imbucato a un ballo del liceo"

Aaron Paul, mentre era ospite di Jimmy Fallon, ha svelato che non ha mai avuto occasione di partecipare al ballo del liceo perché si è diplomato un anno prima del previsto e si è trasferito a Los Angeles quando aveva solo 17 anni, per tentare di avere una carriera a Hollywood.

Quando è ritornato, con la sua amica Tamra Feldman, nella cittadina dell'Idaho dove è cresciuto in occasione di un matrimonio, l'attore ha deciso di rimediare a quanto accaduto: "Era la stagione dei prom, abbiamo visto questa giovane coppia che scattava delle foto e abbiamo chiesto cosa stavano facendo... ed erano le foto ricordo del ballo. Allora mi sono girato verso Tamra e ho detto 'Dopo questo matrimonio dovremmo andare al ballo!'".

Aaron e la sua amica hanno quindi deciso di cercare di introdursi all'evento: "Abbiamo semplicemente detto che eravamo nella lista degli accompagnatori e mentre stavano controllando ho dato un'occhiata alla lista degli studenti, ho scelto un nome e ho detto 'Sono il fratello maggiore di questo ragazzo, mia madre vuole semplicemente che lo controlli".

La star di Breaking Bad è quindi riuscita a entrare alla festa e ha raccontato: "E' stato esilarante. Abbiamo iniziato a ballare e a bere punch con i ragazzi, fare foto con loro. All'inizio sembrava un po' strano ma è diventato molto presto fantastico e tutti i ragazzi hanno iniziato a ballare con noi".

Il preside della scuola ha però scoperto che il ragazzo di cui aveva scelto il nome non aveva un fratello e li ha obbligati a lasciare la festa, nonostante le lamentele degli studenti: "Non sto scherzando, sembrava una scena da film: i ragazzi hanno iniziato a dire 'No, lasciateli rimanere' e poi è diventato un vero e proprio coro".

Paul è stato però costretto ad andarsene, tuttavia la sua esperienza è stata immortalata in una foto pubblicata dall'annuario scolastico.

