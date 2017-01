Aaron Paul in The Path: che disastro sul set, col serpente

Aaron Paul, promuovendo la seconda stagione di The Path, ha parlato di una presenza sul set che gli ha causato più di un problema.

L'attore ha infatti commentato l'utilizzo di un serpente negli episodi della seconda stagione e sul set del servizio fotografico per realizzare gli scatti promozionali dello show targato Hulu: "Si chiama Ghost ed è una parte importante della seconda stagione... Ed ero sempre ricoperto di feci. Era sempre sopra di me, specialmente nel giorno in cui abbiamo realizzato gli scatti, apprezzava "andare in bagno" quando era sopra di me".

Aaron ha quindi spiegato quanto trovasse disgustosa la situazione: "Le feci hanno un odore terribile, sono bianche, è schifoso. E ho questa imbarazzante reazione che mi fa reagire vomitando se qualcosa di disgustoso accade davanti a me".

L'interprete di Jesse Pinkman in Breaking Bad ha svelato che aveva già vissuto un'esperienza simile sul set di Exodus - Dei e Re: "Stavamo separando il Mar Rosso e tutti i cammelli e i cavalli erano terrorizzati dalla corrente causata da alcune moto d'acqua e stavano defecando ovunque. Abbiamo girato in questa piccola insenatura per due giorni ed era come un wc, era disgustoso! Ogni volta che sentivamo 'cut' mi allontanavo con i cavalli per vomitare e Christian semplicemente scoppiava a ridere. E' stato grandioso".

