A Gray State: il trailer del documentario prodotto da Herzog

Il regista David Crowley, un veterano della guerra in Iraq, ha trascorso molti anni lavorando alla realizzazione del film A Gray State, ambientato in un futuro distopico in cui i diritti civili degli americani sono tenuti sotto controllo da un brutale governo federale. Il progetto, finanziato grazie al crowdfunding, ha preso una svolta drammatica quando nel 2015 Crowley, sua moglie e la loro figlia vennero trovati morti nella loro casa in Minnesota, uccisi a colpi d'arma da fuoco. La tragedia divenne poi al centro di teorie che parlavano di una cospirazione del governo a causa delle tematiche affrontate dalla sua opera.

La storia è ora alla base di un documentario diretto da Erik Nelson, e prodotto da Werner Herzog, che raccoglie oltre 13.000 video, foto e filmati del dietro le quinte.

Ecco il trailer del lungometraggio, in arrivo il 3 novembre a New York e il 24 novembre a Los Angeles, presentato in anteprima al Tribeca Film Festival.

