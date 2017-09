A Casa Tutti Bene: iniziate le riprese del nuovo film di Gabriele Muccino

Sono iniziate lunedì 18 settembre a Ischia le riprese di A Casa Tutti Bene, il nuovo film di Gabriele Muccino.

Al lavoro sul set un cast davvero stellare che comprende: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi.

Sceneggiato da Gabriele Muccino insieme a Paolo Costella A Casa Tutti Bene è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group con Rai Cinema e uscirà nelle sale italiane il 14 febbraio 2018 distribuito da 01 Distribution. La colonna sonora sarà di Nicola Piovani.

A casa Tutti Bene è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d'Oro dei nonni sull'isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un'improvvisa mareggiata blocca l'arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a restare bloccati sull'isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.

Le riprese si svolgeranno interamente a Ischia per sette settimane.

A proposito del film Gabriele Muccino dichiara:

"Nel corso della mia avventura hollywoodiana non ho mai smesso di pensare all'Italia e alle nostre radici. Ho avvertito col tempo il desiderio crescente di tornare a raccontare una storia con un punto di vista forte e personale sulla vita. Questo film offre l'opportunità di raccontare tante esistenze e destini che si incontrano, confrontano e scontrano tra loro. L'isola è un luogo, anche simbolico, da cui non si può fuggire e dove le relazioni umane, l'incontro di tante generazioni e diverse estrazioni sociali, scatenano grandi conflitti e anche grandi passioni. Quando la tempesta sarà passata e si tornerà a casa, nulla sarà mai più come prima".

