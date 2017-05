90 film in 6 minuti: un supercut con le più belle inquadrature della storia del cinema! (video)

Sempre più spesso capita di vedere online dei supercut di scene cinematografiche, ossia montaggi realizzati da fan e tecnici del settore che attraverso una selezione di alcune sequenze creano un sunto di determinati aspetti come ad esempio il pianosequenza, l'uso del suono, le interpretazioni degli attori e via dicendo. Tra questi spiccano per ricchezza visiva i montaggi dedicati alla fotografia e alla composizione delle inquadrature!

In rete è apparso di recente un nuovo video che lascia intravedere un lavoro di selezione che ci è apparso assai notevole e prestigioso. Guardando le immagini, infatti, si riesce a percepire la quantità di tempo ed impegno che gli autori hanno speso nel costruire il montaggio e soprattutto nell'individuare i spezzoni da usare.

Il supercut in questione include scene prese da ben novanta film, tutti selezionati per alcune inquadrature visivamente straordinarie. Il risultato è assolutamente trascinante, riuscirete a riconoscerli tutti? Ecco il video:

