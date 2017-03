47 Metri: photogallery di immagini in esclusiva del film con Mandy Moore

Patrizio Marino

Diretto da Johannes Roberts (Storage 24), interpretato da Mandy Moore (This Is Us) e Claire Holt (The Originals), 47 metri ha come protagoniste due sorelle che durante una vacanza in Messico si lasciano convincere da due ragazzi conosciuti sul posto a immergersi dentro una gabbia in una zona infestata da squali. La gita ben presto si trasforma in un incubo, le ragazze rimangono intrappolate nella gabbia sul fondo del mare, da quel momento hanno meno di un'ora di autonomia di ossigeno per cercare in tutti i modi di risalire alla superficie.

Completano il cast Yani Gellman (90210) e Matthew Modine (Full Metal Jacket), il film sarebbe dovuto uscire in home video lo scorso agosto con il titolo In the Deep, prima che la Freestyle Media ne acquistasse i diritti per la distribuzione.

Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 maggio, dopo avervi presentato il teaser trailer italiano, oggi Movieplayer vi presenta una photogallery di immagini in esclusiva.

