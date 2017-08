30 Rock e The Office: la NBC interessata ai revival delle comedy!

A metà degli anni 2000, la NBC ha trovato due nuove serie comedy che hanno segnato la storia del canale. Nel 2005 la versione americana di The Office, con il suo approccio mockumentary, ha aiutato a lanciare le carriere di Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson, Mindy Kaling, Ellie Kemper e molti altri. Nel 2006 è successa la stessa cosa con 30 Rock, riunendo sullo stesso schermo, tra gli altri, Tina Fey, Tracy Morgan, Jack McBrayer, Alec Baldwin e Jane Krakowski. Dopo diverse stagioni, entrambi gli show sono stati chiusi nel 2013 e negli anni passati i fan hanno immaginato e sperato vie diverse per rivedere i loro amati protagonisti tornare insieme sul piccolo schermo. Ed è di queste ore la notizia che la NBC sta pensando di far tornare entrambe le serie.

Deadline ha riportato che la NBC è interessata a realizzare dei revival sia per The Office, sia per 30 Rock, ma l'idea è ancora alle fasi iniziali. Il presidente della NBC Bob Greenblatt ha dichiarato:

"Parliamo spesso di The Office, ne ho parlato con Greg Williams già quattro volte negli ultimi anni. Lui dice sempre 'magari un giorno, ma adesso ancora no'. C'è senz'altro l'idea di farlo, ma non in questo momento. Appena lui sarà pronto, per me va bene."

Greenblatt ha espresso la voglia di riportare in scena anche 30 Rock, ma ha dichiarato che una volta chiesto a Tina Fey, creatrice e protagonista della serie, se volesse tornare con dei nuovi episodi, lei ha risposto solo "Non lo so, forse".

Deadline ha dichiarato che entrambe le comedy potrebbero essere trattate più da reboot che da revival, visto che c'è la possibilità che The Office segua le disavventure di un altro ufficio, quindi cambiando interamente il cast. L'idea del ritorno in scena dopo anni sta funzionando sulla NBC visto l'imminente ritorno di Will & Grace (già confermato per due nuove stagioni) e Pappa e Ciccia. Se entrambi i progetti andranno bene, le due storiche comedy dell'emittente americana torneranno senz'altro in scena visto che Greenblatt ha detto esplicitamente:

"Se Tina chiamasse oggi e dicesse 'Voglio fare 30 Rock', io lo farei in un attimo, anche solo per poche puntate. Stessa cosa per The Office."

