3° Festa del Cinema di Mare: un festival per raccontare il rapporto tra l'uomo e il mare

Quattro giorni di film, documentari, incontri, letture e concerti per un viaggio tra bagnini da riviera, regate in solitario, tempeste perfette, atolli incontaminati e incursioni su mari glaciali. Sarà questa la Festa del Cinema di Mare, la rassegna dedicata al rapporto tra l'uomo e il più affascinante degli elementi che si terrà dal 7 al 10 settembre a Castiglione della Pescaia (Grosseto), tra il cinema Castello e vari spazi della città, a cura di Quelli dell'Alfieri e del Comune di Castiglione della Pescaia.

Tanti gli eventi in cartellone per questa terza edizione, tra proiezioni, reading, dibattiti e musica, con una madrina d'eccezione: l'attrice e cantante Mariangela D'Abbraccio. Da non perdere la prima italiana di Breath in (Norvegia, 2017), il documentario firmato dalla campionessa mondiale di kite surf Kari Schibevaag, ospite del festival, che segue la sua straordinaria avventura tra i paesaggi mozzafiato delle isole Svalbard.

Da segnalare anche Bagnini & bagnanti (Italia, 2017), un ritratto intimo e divertente delle figure mitologiche che popolano le spiagge italiane, da Rimini a Viareggio fino a Fregene e Ostia, presentato in sala dall'autore Fabio Paleari, e la suggestiva storia del Bisso, la rara e preziosa "seta di mare" raccontata da Rossana Cingolani nel suo doc Il filo dell'acqua (Italia, 2013, 72'), una tradizione risalente alle vesti dei faraoni che in Italia viene perpetrata da una donna, sciamana e filosofa, nelle acque magiche di Sardegna. E ancora: da non perdere la lettura del Moby Dick di Melville su barche da pesca con protagonista l'attore Francesco Chiantese, e la presentazione di Cuore di Giglio, libro di Michele Taddei che ripercorre i 30 mesi successivi al naufragio della Costa Concordia tra cronaca e politica ma anche leggende, aneddoti e miti legati a questa piccola isola per tanto tempo al centro dell'attenzione di tutto il mondo.

In programma anche la proiezione dei tre corti finalisti del premio cinematografico "Mauro Mancini", intitolato alla memoria del giornalista toscano storica firma de La Nazione e marinaio appassionato, che andrà alla miglior opera sul tema del rapporto tra uomo e navigazione. Il lavoro vincitore sarà selezionato da una giuria di professionisti del settore tra cui critico cinematografico Claudio Carabba, il direttore del Festival dei Popoli Alberto Lastrucci, la direttrice del Clorofilla Film Festival Simonetta Grechi e il direttore sportivo del Club Velico di Castiglione della Pescaia Michele Tognozzi.

Per informazioni: www.spazioalfieri.it/festa-del-cinema-di-mare-2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News 3° Festa del Cinema di Mare: un festival per...