24: in arrivo su Fox una nuova versione della serie!

Dopo la cancellazione di 24: Legacy con protagonista Eric Carter (Corey Hawkins), la Fox sta già pensando a una nuova versione di 24. Il primo episodio, andato in onda subito dopo il Super Bowl negli Stati Uniti, non ha portato a casa un buon risultato, e ancora meno il resto della stagione. 24 ha esordito nel 2001 da un'idea di Joel Surnow e Robert Cochran, ed è stato un successo istantaneo grazie anche al protagonista Jack Bauer (Kiefer Sutherland), l'agente anti terrorismo di base a Los Angeles. La Fox sta pensando a una nuova versione dello show, senza Carter né Bauer, il cui fulcro non sarà il terrorismo.

Le modalità narrative saranno le stesse, ma saranno esplorate in modo diverso. Il presidente della Fox David Madden ha dichiarato:

"I produttori hanno un'idea davvero entusiasmante. Prendete la narrazione con quell'orologio implacabile e applicatela su qualcos'altro. Questo sarà il nuovo 24."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News 24: in arrivo su Fox una nuova versione della...