2016: The Movie, tutte le cose brutte dell'anno in un trailer horror

Dopo un inizio sotto i migliori auspici, il 2016 si è trasformato progressivamente in un film dell'orrore. Alcune delle star più amate sono scomparse prematuramente, mentre le stesse elezioni presidenziali americane e il referendum sulla Brexit non sono andati come molti si auguravano. L'utente di YouTube Friend Dog Studios ha deciso di dare una forma artistica al malcontento generale realizzando un fake trailer per un horror intitolato 2016: The Movie.

Il trailer si apre con una coppia che festeggia l'arrivo del nuovo anno, ma ben presto si trasforma in una serie di orrori a ripetizione. L'unica cosa da fare in queste situazioni è riderci su. O almeno provarci...

