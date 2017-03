12 Monkeys: la serie si concluderà con la quarta stagione

L'adattamento per il piccolo schermo del film 12 Monkeys ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione che concluderà la storia.

Gli episodi della terza, inoltre, verranno trasmessi sugli schermi americani in sole tre serate: il 19 maggio andranno in onda quattro puntate, seguite da tre il 20 e le rimanenti nella serata del 21.

In un comunicato si è spiegato che la scelta è stata presa per permettere ai fan di compiere il binge watching dello show "come premio per il loro sostegno al progetto".

Chris McCumber, a capo della NBC Universal Cable Entertainment, ha inoltre aggiunto: "Con la tematica del cambio delle dimensioni temporali e una trama ricca di azione, 12 Monkeys è lo show perfetto per andare in onda in questo mondo. Si è evoluto andando oltre il film originale e dopo aver visto la forza creativa della terza stagione non vediamo l'ora di assistere alla quarta".

Al centro dello show c'è James Cole (Aaron Stanford), un uomo che torna indietro nel tempo per impedire la diffusione di un virus mortale grazie alla collaborazione con la dottoressa Cassandra Railly.

