11 settembre 2001, su History la serie dedicata agli attentati Apocalypse 9/11

Patrizio Marino

A sedici anni dall'attacco terroristico che ha sconvolto l'America, distrutto migliaia di vite e cambiato i nostri orizzonti, History dedica una settimana di programmazione agli attentati dell'11 settembre 2001 dal titolo Apocalypse 9/11.

La Storia non avviene per caso. L'11 settembre affonda le sue radici nei decenni precedenti. History (canale 407 di Sky) propone la serie 9/11: Come tutto ha avuto inizio, da lunedì 11 a venerdì 15 settembre alle 21.00.

La serie ricostruisce dettagliatamente la genesi e lo sviluppo dell'odio del terrorismo islamico nei confronti dell'America, culminato nell'attacco ordito da Osama Bin Laden, raccontando la storia di Sayyid Qutb, intellettuale egiziano che trascorse alcuni anni negli Stati Uniti, Sayyid rimase sconvolto dal modello di vita americano e lo denunciò in libri che ispirarono lo stesso Bin Laden. Svela il piano che Al Qaeda organizzò in gran segreto per uccidere il Presidente Bill Clinton. Punta i riflettori sull'agente speciale dell'FBI, John O'Neil, che fu una delle prime persone a sottolineare la gravità del pericolo rappresentato da Al Qaeda: lasciata l'FBI nel 2001, divenne capo della sicurezza del World Trade Center, dove morì l'11 settembre.

