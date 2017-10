Thor Ragnarok: quali fumetti recuperare prima del film

Stefano Grillanda

Come tutti sappiamo il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha preso una via parallela ma distante alle storie pubblicate dalla casa delle idee, creando una storia completamente nuova e rivisitata dei fatti accaduti nei fumetti e la nuova pellicola di Thor, per quello che abbiamo potuto vedere dai trailer, non sarà da meno, ma molte sono le informazioni e i retroscena che possiamo conoscere leggendo alcune storie chiave per il film in uscita.

Chi è Thor?

Quando un personaggio ha una vita editoriale così lunga come quella di Thor, diventa difficile risalire agli albi delle sue origini, per fortuna però Marvel, ogni tanto, rimodernizza proprio quelle storie che hanno dato inizio alla leggenda per permettere cosi di far avvicinare nuovo pubblico verso le proprie storie e i propri personaggi. Se quindi siete incuriositi dal personaggio di Thor ma siete sempre rimasti spaventati dalla quantità di materiale pubblicato, questo è un buon momento per conoscere più a fondo il dio del tuono, grazie a Panini che ha ristampato - in occasione dell'uscita al cinema del film Thor: Ragnarok - la graphic novel Thor: Le origini del mito, di Matthew Sturges e Pepe Larraz.

Thor è uno degli dei più potenti che Asgard abbia mai conosciuto ma la sua forza è seconda solo alla sua arroganza e quest'ultima lo porterà a scatenare una guerra mettendo a rischio la sicurezza del pianeta. Il padre Odino decide quindi di punirlo mandandolo su Midgard (la Terra), togliendoli i poteri e il suo martello, il Mjöllnir, non essendo considerato più degno di brandirlo. Se avete visto il primo film su Thor riconoscerete che la storia è stata mantenuta molto simile, ma leggendo il fumetto avrete modo di approfondire ancora di più le dinamiche che portano Thor ad essere esiliato, il cambiamento del suo difficile carattere, il rapporto conflittuale tra lui, suo fratello Loki e il padre Odino.

Ragnarok: il crepuscolo degli dei

Tutto ciò che ha un inizio ha anche una fine e se parliamo del mondo di Thor questa fine ha il nome di Ragnarok!

L'apocalisse della mitologia norrena è un ciclo che il dio del tuono si è ritrovato spesso ad affrontare, celato ogni volta sotto diversi volti e forme, ma che sempre mirava alla distruzione totale di Asgard e degli dei. Qui si parla dell'argomento principale del film in uscita e non troveremo altro supporto o informazioni se non dai fumetti, ma fortunatamente sempre Panini Comics ci viene in aiuto ristampando quello che è il Ragnarok storico di Thor (e anche uno dei migliori), vale a dire quello scritto da Roy Thomas e disegnato da due mostri sacri di nome John Buscema e Tom Palmer nelle pagine di Mighty Thor 273-278, riproponendolo nel volume unico Il Mitico Thor - Ragnarok. Per leggere questa storia vi saranno utili i fatti raccontati in Thor: Le origini del mito perché è proprio Loki ad architettare un piano diabolico e a scatenare una serie di eventi che sembrano presagire la fine degli dei. In questa pagine farete anche la conoscenza di Hela, la dea della morte presente anche nel film e nemica ricorrente di Thor.

Sempre parlando di Ragnarok uno degli eventi più importanti degli ultimi anni e da recuperare prima della visione del film è Thor: L'ultimo Ragnarok (Thor #80/85) scritto da Michael Avon Oeming e disegnato (o meglio dipinto) da Andrea Di Vito e Laura Villari, pubblicato nel 2004. Questo con tutta probabilità sarà il fumetto più presente nel prossimo film in uscita; in queste pagine vedremo Thor allearsi con suo fratello Loki per fronteggiare l'apocalisse imminente quando Hela, il demone Surtur e il lupo Fenir (tutti personaggi visti nei trailer del film) lo attaccheranno e cercheranno di distruggere le divinità di Asgard. Una storia con un ritmo mozzafiato e piena di colpi di scena, che vi faranno conoscere meglio gli antagonisti che saranno presenti anche nel film.

"Ci conosciamo, è un collega di lavoro!"

Manca ancora una storia che dovete assolutamente conoscere prima di andare a vedere Thor: Ragnarok, ma questa volta non parliamo di Thor bensì dell'altro grosso (in tutti i sensi) protagonista della pellicola: Hulk! Nel primo trailer del film i fan di tutto il mondo scoprirono a sorpresa che Thor non sarebbe stato l'unico Avenger protagonista della pellicola ma che anzi, si sarebbe trovato faccia a faccia con un suo vecchio amico. Proprio quella scena in cui Thor e Hulk si affrontano in una specie di combattimento fra gladiatori, ha richiamato nella mente degli appassionati di comics una storia in particolare e l'unica in cui Sfregio Verde era costretto a lottare come un gladiatore, ed era in Planet Hulk.

L'alter ego di Bruce Banner è sempre stato un personaggio costantemente sul filo del rasoio tra buono e cattivo per colpa della sua indole furiosa e incontrollabile, potenzialmente pericoloso per chiunque gli stesse intorno, amici e non. In una saga in particolare gli illuminati (un supergruppo composto dai cervelli migliori della terra come Tony Stark, Freccia Nera, Reed Richards, Dottor Strange, Charles Xavier e Namor) decidono che Hulk è troppo pericoloso per lasciarlo vivere sulla terra, e decidono di spedirlo su un pianeta disabitato, dove potrà vivere la sua vita senza nuocere a nessuno. Purtroppo le cose non andranno come dovrebbero e Hulk finirà su Sakaar, un pianeta abitato e molto ostile, governato da un imperatore che lo renderà schiavo e lo costringerà a combattere nella grande arena. Ovviamente su questo pianeta non hanno idea delle potenzialità di Hulk il quale ben presto guiderà una rivolta contro il Re Rosso comandando un gruppo variegato di schiavi che diventeranno i suoi Fratelli di Guerra.

Planet Hulk è considerata una delle più belle storie riguardanti il gigante verde, scritta da Greg Pak e disegnata da diversi artisti pubblicata nel 2006 dalla Marvel però, purtroppo, qui in Italia al momento non è in stampa nessun volume riguardante questa storia, ma la potete recuperare abbastanza facilmente nel volume 9 della collana Supereroi - Le Grandi Saghe. Siamo sicuri che leggere queste storie vi intratterrà in questa settimana prima dell'uscita del film, vi farà apprezzare ancora di più Thor: Ragnarok e, forse, sarà una piccola porta dalla quale entrerete nel magnifico mondo della nona arte, perciò non vi resta che immergervi tra quelle pagine colorate e riemergere solo il 25 ottobre per andare al cinema!

