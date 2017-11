Thor: Ragnarok - Le opinioni degli spettatori da Lucca 2017

Per chi segue con attenzione il mondo del cinema, si informa, guarda trailer e legge notizie con costanza, l'approccio da commedia di Thor: Ragnarok non sarà stata una sorpresa. Eppure in tanti si sono stupiti di quanto la componente comica fosse marcata nel terzo film dedicato all'eroe di Asgard, al punto da far storcere il naso a molti, anche tra gli addetti ai lavori nostrani che sono stati mediamente più critici di quelli d'oltreoceano, che hanno accolto il film con maggior entusiasmo.

Ma un film Marvel è soprattutto un film per il (grande) pubblico, ed allora abbiamo approfittato di Lucca Comics and Games, e soprattutto di un raduno di cosplayer Marvel in piazza San Michele a Lucca, per chiedere ai veri fan di questi personaggi come hanno accolto il nuovo Thor, se la vena comica è stata apprezzata e quale dei film dedicati al personaggio interpretato da Chris Hemsworth hanno preferito. Non siamo sorpresi di esserci trovati al cospetto di opinioni diverse, perché un film del genere non può che dividere il pubblico, ma vediamo nel dettaglio cosa ci hanno detto!

Thor: Ragnarok - Cosa ne pensano gli appassionati Marvel?

