This is Us: un finale di stagione appagante pur senza rivelazioni

Abbiamo frantumato gli abituali muri di cinismo e silenziato ogni reazione sarcastica. Abbiamo raddrizzato il naso che si storceva di fronte alla retorica dei buoni sentimenti e ci siamo esposti ai rischi e alle radiazioni del vero amore per consentire a una serie come This Is Us di esercitare tutto il suo potenziale catartico. E fra le tante possibili e personali ragioni che ci hanno spinto a farlo, una quasi certamente accomuna tutto il suo pubblico: ricomporre quel mistero che fin dai primi episodi si è imposto come la questione di maggior interesse e che gli autori hanno sapientemente sfruttato al massimo. La natura della morte di Jack (Milo Ventimiglia). Per ora ad essere evidente è ciò che è seguito, ovvero il matrimonio della moglie Rebecca (Mandy Moore), col collega e migliore amico di lui, Miguel (Jon Huertas). Tutto questo assumendo, ma non dando per scontato, che il matrimonio sia successivo alla morte di Jack.

Come prevedibile, gli autori hanno preferito non sciogliere il più intrigante nodo narrativo dello show per sfruttarne tutto il potenziale nella prossima/e stagione/i. Altrettanto prevedibile il disappunto dei fan, a maggior ragione dopo un penultimo episodio abilmente costruito per dare a intendere che la spiegazione fosse così a portata di mano da risultare ovvia. Ma che proprio per questo, in una serie che ha fatto dei twist la propria cifra caratteristica e in cui il nesso che collega gli eventi non è mai il più scontato, era quella più improbabile.

E infatti.

This is Them

Acclarato e digerito che in questo finale non verranno rese note le cause e le circostanze della morte di Jack, ci possiamo serenamente disporre a godere di uno dei migliori (se non il migliore) episodi dell'intera stagione. Se nelle precedenti puntate l'attenzione veniva equamente distribuita - e di conseguenza diluita - fra tutti e cinque i personaggi principali e non solo, nel finale la luce dei riflettori investe quasi esclusivamente la coppia Rebecca/Jack, pur mantenendo la consueta altalena temporale fra presente e passato. È una scelta che evita ogni dispersione e che garantisce il tempo necessario per consentire a tutti quei finora rarefatti elementi di tensione fra i due personaggi di addensarsi fino all'inevitabile deflagrazione.

Succede che il momento di massima intensità e drammaticità non ha nulla a che vedere con la morte di uno dei protagonisti, ma con un bisticcio di coppia. E succede quindi che un litigio di verità urlate simultaneamente, così atipico per uno show televisivo, risulti essere il momento più autentico e drammatico e sinceramente emozionante, che restituisce l'equilibrio delle cose trascinando i due protagonisti da un astratto mondo ideale all'appartamento oltre il muro di casa nostra.

Si sfilano gli occhiali dalle lenti rosa indossati all'inizio della serie e si assiste a un genere di confronto che non rispetta i tempi televisivi ma impone quelli della realtà, e che per questo suona così familiare.

Un futuro da scoprire

Ma per suonare così familiare, c'è anche bisogno che queste verità vengano urlate in modo convincente. Per fare questo, i due interpreti (Milo Ventimiglia e Mandy Moore) sono stati determinanti, e in questo senso non hanno sorpreso nessuno, specialmente la Moore: se sei provvista di quella grazia e naturalezza che ti consente di risultare credibile anche invecchiata di 40 anni e di rendere digeribili tutti quei dialoghi (e monologhi) dipinti a pastello, probabilmente hai il talento indispensabile a interpretare con intensità calibrata tutte le tonalità di un litigio domestico. Anche quando non è un battibecco come gli altri, e si conclude infatti con la separazione dei due (con cui si chiude anche l'episodio). Ancor non sappiamo se è momentanea o definitiva, né come evolverà.

Quello che però abbiamo modo di vedere attraverso le ultime immagini che scorrono in corrispondenza (non casuale) delle parole di Jack, sono le avvisaglie dei possibili sviluppi che gli autori introducono in modo mirato proprio negli ultimi secondi della puntata, fungendo da aggancio e gettando il ponte verso la prossima stagione. E lasciandoci così la piacevole sensazione che la struttura e i percorsi dei protagonisti siano storia già scritta, e che non resti altro che conoscerla. Perché, come ci ricorda Jack nella battuta finale con cui si accomiata lo show : "It' s just getting started" ("È appena cominciata").

