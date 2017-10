The Walking Dead: 10 gadget "da morire" che tutti i fan vorrebbero avere

The Walking Dead è senza dubbio una delle serie televisive più seguite ed amate degli ultimi anni: lo scontro continuo tra il gruppo guidato da Rick Grimes contro schiere di non morti, ma anche e soprattutto contro altre fazioni di sopravvissuti all'apocalisse zombie, ha tenuto per sette stagioni milioni di spettatori incollati alle proprie poltrone. Il prossimo 23 ottobre uscirà in Italia il primo episodio dell'ottava stagione di questa serie e finalmente riprenderà dove era stata interrotta la guerra tra i Salvatori di Negan ed il gruppo di Rick, ora spalleggiato dagli abitanti di Hilltop e del Regno. Nell'attesa, per ricordare le grandi emozioni che questo show ci ha regalato fin dal 2010, ecco dieci gadget che i veri appassionati, quelli che farebbero di tutto per passare almeno un giorno in compagnia di Daryl o Michonne, dovrebbero assolutamente possedere.

10. Per eliminare zombie come solo Negan può fare: la replica di Lucille.

Da utilizzare in occasione di una prossima apocalisse zombie, o anche solo come oggetto di arredamento per la casa, il vero appassionato di The Walking Dead non può proprio fare a meno della riproduzione fedele di Lucille, la mazza da baseball ricoperta di filo spinato con cui Negan terrorizza i nostri eroi per tutta la settima stagione.

Link dove trovarla: Replica mazza Lucille

Prezzo: 57,87 €

9. Per proteggere i propri risparmi da un'orda di morti viventi: il portafoglio dedicato alla serie

Tutti gli amanti di The Walking Dead ricorderanno quando Rick, appena risvegliatosi dal coma e ignaro di quanto accaduto all'umanità, fugge dall'ospedale deserto in cui era stato ricoverato prima dell'arrivo degli "erranti".

In una scena ormai diventata iconica, il protagonista della serie si ritrova davanti ad una porta sbarrata su cui è stato scritto "Don't Open Dead Inside", mentre decine di zombie tentano di aprirla.

Su questo portafoglio, decisamente imperdibile per i fan, ritroviamo l'immagine della porta sprangata da una trave di legno, particolare che viene qui riprodotto dal cinturino in pelle che lo chiude.

Link dove trovarlo: Portafoglio Walking Dead

Prezzo: 24,99 €

8. Per sopravvivere all'apocalisse con tutto il necessario: la borsa di Michonne

Uno dei personaggi più amati della serie è senza dubbio Michonne, che grazie alla sua abilità e determinazione (e ad un'affilatissima katana) è riuscita ad uccidere più zombie di chiunque altro dei suoi compagni. Tra gli accessori che più ci ricordano questo personaggio c'è la sua borsa a tracolla: ogni vero appassionato di The Walking Dead, nel caso si trovasse in futuro a dover sopravvivere in un bosco inseguito dai morti viventi, dovrebbe averne una riproduzione nel proprio armadio.

Link dove trovarla: Borsa Michonne

Prezzo: 60,45€

7. Far colazione in compagnia di uno zombie: la tazza che cambia colore con il calore

Solo gli autentici fan di questa serie non smettono mai di pensare ai loro episodi preferiti in qualsiasi momento della giornata: perché non bere il tè in una tazza che cambia a contatto con il calore, rivelando la sagoma di uno zombie? Questa tazza è l'oggetto che ogni estimatore di The Walking Dead dovrebbe avere nella sua cucina!

Link dove trovarla: Tazza con motivo zombie

Prezzo: 12,78€

6. Decorare casa con i propri eroi: gli adesivi da parete con Rick e Daryl

Ogni fan deve avere in mente la sua serie preferita mentre arreda il proprio appartamento: gli adesivi da parete con Rick e Daryl, e con quest'ultimo a bordo della sua moto, sono l'accessorio perfetto per rendere evidente l'amore per The Walking Dead anche attraverso la propria casa.

Link dove trovarli: Adesivo decorativo con Daryl e Rick, adesivo decorativo Daryl con moto.

Prezzo: rispettivamente 17,70 e 44 €

5. Collezionare cimeli in compagnia di Daryl: la collana di orecchie

Per chi non è facilmente impressionabile, e per tutti i fan incalliti del redneck più famoso della tv, la riproduzione della collana di orecchie che Daryl Dixon indossa nella serie è davvero un gadget indispensabile. Chi non la esporrebbe in casa propria in una teca? Per chi ama The Walking Dead più un oggetto è orribile e raccapricciante più è in linea con le atmosfere della serie, e questo non è decisamente da meno.

Link dove trovarla: Replica collana orecchie Daryl Dixon

Prezzo: 152,99 €

4. Per riposare prima dell'arrivo degli zombie: le lenzuola con la locandina della prima stagione

Che cosa c'è di meglio che riposare tra lenzuola che riproducono una delle immagini più iconiche della prima stagione, Rick che rientra ad Atlanta a cavallo con la corsia che esce dalla città piena di automobili abbandonate? Nella camera da letto di ogni autentico estimatore della serie, che almeno in sogno vivrà avventure in compagnia di tutti i suoi personaggi preferiti, questo set di lenzuola non può di certo mancare.

Link dove trovarla: Biancheria da letto The Walking Dead

Prezzo: 32,64 €

3. Per avvisare i propri amici del pericolo imminente: la targa di metallo insanguinata

Questa targa di metallo è un oggetto che non può mancare nelle case degli amanti della serie, per divertire gli ospiti appassionati di The Walking Dead o per spaventare i parenti invadenti durante i pranzi della domenica.

Link dove trovarla: Targa di metallo per parete

Prezzo: 5,66 €

2. Sfuggire alla conta di Negan: il cuscino con la filastrocca

Uno dei momenti più terrificanti della sesta e della settima stagione, ma forse anche dell'intera serie, è quando Negan sceglie chi uccidere nel gruppo di Rick recitando la filastrocca "Eeny, Meeny, Miny, Moe" (tradotta in italiano nel classico "Ambarabà ciccì coccò"). Il cuscino con stampata questa conta angosciante è un ottimo complemento di arredamento, utile anche a ricordare che con i padroni di casa non si scherza e che è meglio non farli arrabbiare.

Link dove trovarlo: Cuscino Eeny, Meeny, Miny, Moe

Prezzo: 11,90 €

1. Sentirsi Daryl Dixon per un giorno: il gilet in pelle con le ali sulla schiena

Il gilet in pelle di Daryl è forse uno dei capi di abbagliamento che più ci fanno pensare a The Walking Dead e ai suoi personaggi (secondo forse solo al cappello da sceriffo che Rick regala a Carl). Quale fan della serie non ne vorrebbe una copia? Indossandolo ci si sentirà tosti quanto lui e mancherà solo una balestra come la sua per essere pronti ad affrontare l'arrivo della prossima orda di "erranti".

Link dove trovarlo: Gilet di Daryl

Prezzo: 59,99€

