Testa o cuore? Dubbi esistenziali Disney nel corto legato a Oceania

Il periodo di Natale è in qualche modo legato alla tradizione. Lo è nelle case, ma lo è anche nelle sale cinematografiche che accolgono folle di spettatori e tanti film per famiglie. Tra questi è quasi di rito la presenza di uno dei nuovi lavori Disney o Pixar, che portano con sé una ulteriore piacevole abitudine: quella dei corti d'animazione che li accompagnano ed introducono. Una tradizione che accogliamo e sosteniamo con grande entusiasmo, che fa bene ad un mondo dell'animazione vastissimo e che ha bisogno di dare visibilità a tutto quel sottobosco animato che vive in parallelo ai grandi titoli che conquistano bambini e famiglie, sgomitando per trovare spazio.

Non fa eccezione il titolo Disney di questo Natale ed anche Oceania è arrivato nelle sale italiane tenendo per mano un piccolo da accompagnare alla ribalta. Si tratta di Testa o cuore, esordio alla regia per Leo Matsuda, che si era imposto in Disney Animation come Story Artist per i due classici Disney più originali degli ultimi anni, Ralph Spaccatutto e Big Hero 6, confermando la tendenza ad usare questo tipo di piccole produzioni per dare spazio a nuovi talenti o sperimentare nuove tecniche. E il nuovo corto, in qualche modo, fa entrambe le cose.

Il conflitto interiore

Testa o croce racconta la storia di Paul, un uomo di mezza età che vive nella California degli anni '80 e conduce una vita regolare quanto noiosa, come impiegato della Boring, Boring & Glum dove ogni giorno siede alla sua scrivania nel grigiore di un ufficio dove dozzine di altri dipendenti inseriscono dati al computer in monotona e asfissiante sincronia. Seguiamo Paul sin dal risveglio mattutino, quando il suo Cervello, il suo Cuore, i Polmoni e lo Stomaco, ma anche i Reni e la Vescica, si attivano uno dopo l'altro dandogli gli stimoli necessari a vivere la giornata. Ma se alcuni impulsi sono fisiologici e inevitabili, gli input che arrivano da Cervello e Cuore finiscono spesso per essere in netto contrasto, creando un forte conflitto tra la sua parte più logica e pragmatica e quella più avventurosa ed emotiva.

La vita di Paul è quindi un fiorire di desideri e speranze, di distrazioni e sogni di fuga, che partono dal Cuore e vengono bocciati da Cervello immaginando i diversi modi in cui condurranno Paul alla morte, spingendolo a rifugiarsi nella pragmatica sicurezza del suo triste quotidiano ed arrivando a tagliar fuori Cuore da qualunque decisione... almeno fino a quando non si rende conto delle conseguenze che quel tipo di esistenza priva di svaghi e rischi avranno sull'uomo sulla lunga distanza. È quindi evidente il messaggio del corto: trovare un equilibrio tra queste due parti che vivono in ognuno di noi e sulla necessità di trovare la felicità e la voglia di cambiamento dentro noi stessi.

Uno sguardo dentro di noi

Per far ciò, bisognava focalizzarsi sugli organi interni di Paul, renderli protagonisti (il titolo originale Inner Workings parla chiaro in tal senso) e lo staff di Matsuda lo fa in modo brillante ispirandosi ai livelli sovrapponibili in acetato di un vecchio libro di anatomia, rendendo Cervello, Cuore e gli altri organi dei personaggi veri e propri, disegnati ed animati in modo adorabile ed accattivante per esprimere il conflitto che si verifica nel protagonista. A ciò si accompagna il look adottato per lo stesso Paul, dalla testa squadrata che ricorda il Carl di Up allo stile dell'animazione, che strizza l'occhio ad alcuni eccessi e libertà nei movimenti di un'animazione più vecchio stile.

Disegno a mano o CGI?

Abbiamo accennato all'uso dei cortometraggi animati per sperimentare nuove tecniche e Testa o cuore non fa eccezione: come i già apprezzati Paperman e Winston, il lavoro di Matsuda si affida a Meander, software di interpolazione 2D che permette di fondere in modo brillante e innovativo animazione tradizionale a mano e grafica al computer. È una tecnica ibrida che siamo sicuri di vedere presto anche nei grandi titoli di Disney Animation, perché consente di mantenere il calore e la cifra artistica del disegno a mano con le libertà e possibilità che la messa in scena in CGI consentono agli animatori. Una fusione che funziona in Testa o croce al punto da risultare quasi trasparente per lo spettatore, che difficilmente riuscirà a scorgere la linea sottile che separa le due tecniche che trovano un perfetto equilibrio in Testa o croce, lo stesso che Paul cerca nella propria vita.

