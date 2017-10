Spider-Man: Homecoming e Wonder Woman, in arrivo su Amazon steelbook e cofanetti con statuette e magneti

Supereroi, film, steelbook e statuine: un mix a volte irresistibile per gli appassionati del genere, che vogliono abbinare alla loro passione per i comic-movie, anche il loro spirito da collezionisti. È opportuno dunque segnalare in questo periodo la prossima uscita di due prodotti di film sicuramente molto attesi, che oltre alle tradizionali versioni DVD, Blu-ray, 4k Ultra HD e quant'altro, saranno disponibili su Amazon anche con edizioni speciali corredate da suggestive statuette oppure con speciali confezioni metalliche. Stiamo parlando di Spider-Man: Homecoming e Wonder Woman.

Lo Spider-Man di Tom Holland, la statua di Vulture e il magnete

La nuova incarnazione cinematografica dell'uomo ragno, nei cui panni stavolta si è calato Tom Holland, sarà disponibile in homevideo in varie versioni a partire dal 15 novembre. ma tra queste c'è una chicca da non perdere per i super appassionati, ovvero Spider-Man: Homecoming - Vulture Limited Edition Box Set: si tratta di un'edizione limitata e numerata contenente 6 Blu-ray con tutti i film della saga di Spiderman, con in più all'interno un Comic Book originale ed esclusivo, e soprattutto la statuina di Vulture in lotta con Spider-Man in edizione limitata e numerata. Questo il link Amazon per poter ammirare il prodotto in prossima uscita. Per quanto riguarda invece i collezionisti delle steelbook metalliche, niente paura, non rimarranno all'asciutto: Spider-Man: Homecoming sarà infatti disponibile nella Sticker PaniniiderMan: Homecoming, ovvero un'edizione limitata steelbook con due blu-ray, un Comic Book originale ed esclusivo e il magnete del film. Su Amazon la trovate a questo link.

La Spider-Man: Homecoming - Vulture Limited Edition Box Set su Amazon

La Sticker PaniniiderMan: Homecoming su Amazon

La Wonder Woman di Gal Gadot, la statuetta e la steelbook

E passando da Marvel a DC Comics, per chi non resiste fino a novembre ecco un'uscita più ravvicinata, quella di Wonder Woman, film di Patty Jenkins basato sull'omonima supereroina dei fumetti. In esclusiva su Amazon a questo link, dal 12 ottobre sarà disponibile il blu-ray di Wonder Woman con statuetta. Il film con Gal Gadot nei panni della supereroina arriverà in homevideo ovviamente in varie versioni, dal DVD fino al 4K Ultra HD, ma il blu-ray, oltre all'edizione nuda e cruda, avrà anche questo speciale abbinamento con una statuetta da non perdere. E non è tutto, anche in questo caso gli appassionati delle confezioni metalliche non rimarranno delusi, perché Wonder Woman sarà disponibile anche in una speciale Steelbook, ancora esclusiva Amazon (a questo link).

L'esclusiva Amazon di Wonder Woman con statuetta

L'esclusiva Amazon della Steelbook di Wonder Woman

